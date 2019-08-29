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Инстаграм-страница Радия Хабирова возглавила «Хит-парад» виртуальных предвыборных кампаний

Добавлено: 29.08.19
Просмотров: 69
Рубрика: Политика
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Инстаграм-страница Радия Хабирова возглавила «Хит-парад» виртуальных предвыборных кампаний

Фонд «Петербургская политика» признал Instagram Радия Хабирова лучшим губернаторским аккаунтом, сообщает «Коммерсантъ». В рейтинг вошли губернаторы и врио, которые будут участвовать в выборах руководителей регионов 8 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Хит-парад» виртуальных предвыборных кампаний в Instagram возглавил аккаунт врио главы Башкирии, аудитория которого составляет 330 тысяч подписчиков. Всего эксперты оценили аккаунты губернаторов и врио в 16 регионах, где 8 сентября пройдут прямые выборы главы, по степени «содержательности и убедительности контента для разных аудиторий — интересующейся, критической и равнодушной».

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В аккаунте Радия Хабирова исследователи оценили «чередование ярких полу-личных постов с актуальной для жителей информацией», а также «жесткие батлы» в комментариях. К числу лучших эксперты также отнесли аккаунты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за желание сделать контент «интересным», врио главы Челябинской области Алексея Текслера за «образ динамичного технократа», врио главы Мурманской области Андрея Чибиса за «попытки пошутить» и врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко за «стильную ленту».

По данным фонда «Петербургская политика», Instagram остается самой популярной соцсетью среди чиновников в 2018–2019 годах.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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