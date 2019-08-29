Алексей Гусев назначен председателем Госкомторговли Башкирии
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Новым председатель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Башкирии назначен Алексей Гусев, занимавший с 2019 года должность первого заместителя главы комитета, сообщает сайт Newsbash.ru.
Гузэль Асылова, возглавлявшая ведомство с 2016 года, написала заявление об уходе по собственному желанию, сообщает пресс-служба главы региона. По информации "Ъ-Уфа", ей предложено возглавить Уфимский колледж индустрии питания и сервиса.
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