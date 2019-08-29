Алексей Гусев назначен председателем Госкомторговли Башкирии

Новым председатель госкомитета по торговле и защите прав потребителей Башкирии назначен Алексей Гусев, занимавший с 2019 года должность первого заместителя главы комитета, сообщает сайт Newsbash.ru.





Гузэль Асылова, возглавлявшая ведомство с 2016 года, написала заявление об уходе по собственному желанию, сообщает пресс-служба главы региона. По информации "Ъ-Уфа", ей предложено возглавить Уфимский колледж индустрии питания и сервиса.

— уроженец Коломны Московской области. В Уфе работает с текущего года. До этого, с 2016 года, работал первым замдиректора и директора МБУ «Комбинат школьного питания» в Химках. Выпускник Коломенского государственного педагогического института. Карьеру начинал в 1999 году тренером ДЮСШ управления образования Коломны. Позже, в 2005-2012 годах, работал менеджером и главой группы продаж ООО «Телеком ТЗ» (действующая компания) в Москве. Следующие два года был исполнительным директором ООО «Интраск» (ликвидировано) в Москве, а затем возглавлял компании «Авангард-М» и «Паритет-Мск» (обе ликвидированы, занимались посредничеством при заключении сделок с недвижимостью). В 2014–2016 годах — заместитель генерального директора, генеральный директор муниципального оптово-розничного торгового предприятия «АнЗаСт» в Химках (занимается поставкой продуктов в образовательные учреждения).



