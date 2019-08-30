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"Ещё есть время передумать": Радий Хабиров предупредил своих оппонентов на выборах Главы Башкирии

Добавлено: 30.08.19
Просмотров: 71
Рубрика: Политика
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"Ещё есть время передумать": Радий Хабиров предупредил своих оппонентов на выборах Главы Башкирии

Врио Главы РБ Радий Хабиров опубликовал в соцсетях видео дороги из рабочей поездки в Хайбуллинский район. Он сопроводил пост подписью, которой обратился к кандидатам на пост руководителя республики, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Тот же путь, но в обратную сторону. Семерых своих оппонентов хочу предупредить – работа весьма утомительная, ещё есть время передумать)))», - написал Радий Хабиров (орфография и пунктуация сохранены).
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Напомним, на пост Главы РБ претендуют 8 кандидатов: Зульфия Гайсина от партии «Яблоко», Владимир Кобзев от «Партии пенсионеров», Владимир Барабаш («Гражданская сила»), Юрий Игнатьев («Справедливая Россия»), Рафис Кадыров («Патриоты России»), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР) и Радий Хабиров («Единая Россия»).
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