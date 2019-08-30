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Радий Хабиров принял решение участвовать в дебатах

Добавлено: 30.08.19
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров принял решение участвовать в дебатах

На своей странице «Фейсбуке» временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров признался в том, готовится к участию в дебатах, сообщает сайт Newsbash.ru.


- Когда мне впервые сказали слово "дебаты" - я, следуя российской политической традиции, сразу ответил, что не хочу тратить на них время, - написал он. - Однако вот по моему опыту постоянного общения с людьми я начал приходить к выводу, что мне проще работать и получать информацию в непосредственном контакте с аудиторией, пусть и не всегда хорошо ко мне относящейся.
"Ещё есть время передумать": Радий Хабиров предупредил своих оппонентов на выборах Главы Башкирии

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Радий Фаритович уверен, что такой опыт будет полезен «и участникам, и зрителям». В качестве подготовки он приступил в штудированию книги Бендлера Ричарда «NLP. Искусство убеждать».
- Честно говоря, не очень представляю, как это делать, поэтому купил книжку, говорят, хорошую. Готовлюсь. – добавил он. - А штабы кандидатов и СМИ пусть пока определят дату и время...
Днем ранее, возвращаясь из рабочей поездки в Хайбуллинский район, руководитель республики опубликовал шутливый пост для других кандидатов на пост главы Башкирии
- Семерых своих оппонентов хочу предупредить - работа весьма утомительная, ещё есть время передумать)) – написал он.
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