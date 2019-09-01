30 августа Радий Хабиров посетил Мелеузовский район





30 августа в ходе рабочей поездки врио Главы Башкортостана Радий Хабиров посетил Мелеузовский район , сообщает сайт Newsbash.ru В райцентре руководитель региона проинспектировал ход выполнения программы ремонта подъездов. В одном из многоквартирных домов 32 микрорайона глава республики оценил качество проведённых работ и пообщался с местными жителями. На выделенные средства в доме отремонтирована крыша и входные группы подъездов, где заменены окна и покрашены стены, уложена плитка и смонтированы короба для инженерных кабелей. Читайте также: В Мелеузе запустят производство сухих молочных смесей



На площадке ООО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» врио Главы Башкортостана ознакомился с реализацией приоритетного инвестиционного проекта по производству сухих молочных продуктов для детского питания. Ранее он был одобрен Инвестиционным комитетом республики на заседании «Инвестчаса».



Как пояснила генеральный директор комбината Лариса Малахова, стоимость проекта – порядка 1 млрд рублей. В результате будет создано современное производство молочных продуктов для детского питания, которые будут в том числе заменять женское грудное молоко. Жильцы дома рассказали, что теперь подъезды выглядят намного лучше, чем до ремонта. Радий Хабиров отметил, что будет обсуждать возможности увеличения объёма выделяемых на ремонт и благоустройство средств, и рекомендовал местным властям содействовать активному участию муниципалитета в республиканском конкурсе «Лучший дом, двор, подъезд».На площадке ООО «Мелеузовский молочно-консервный комбинат» врио Главы Башкортостана ознакомился с реализацией приоритетного инвестиционного проекта по производству сухих молочных продуктов для детского питания. Ранее он был одобрен Инвестиционным комитетом республики на заседании «Инвестчаса».Как пояснила генеральный директор комбината Лариса Малахова, стоимость проекта – порядка 1 млрд рублей. В результате будет создано современное производство молочных продуктов для детского питания, которые будут в том числе заменять женское грудное молоко.

– Мы планируем ежегодно выпускать до 10 тысяч тонн сухих смесей для детского питания, – сообщила она.

Руководитель региона осмотрел основные производственные цеха и продегустировал выпускаемую продукцию, отметив её хорошие вкусовые качества.



Сырьё на комбинат поставляют хозяйства Мелеузовского района. Готовые продукты пользуются спросом не только в своём городе, но и в соседних Кумертау, Ишимбае и Салавате.

– Очень хорошо, что вы наращиваете объёмы производства. Мы будем вам однозначно помогать и поддерживать. Это важный проект не только для Мелеуза, но и для всей республики, – отметил Радий Хабиров.

В Мелеузе врио Главы Башкортостана Радий Хабиров также посетил конно-спортивный комплекс «Тулпар», где содержится более сотни высококровных спортивных лошадей.



На базе комплекса проходят занятия с детьми, в том числе инвалидами. Как сообщил его руководитель Михаил Разаренов, всего здесь занимаются 95 учащихся из Мелеуза, Салавата, Ишимбая и Кумертау. Воспитанники «Тулпара» регулярно занимают призовые места в различных республиканских и российских соревнованиях. Большое внимание коллектив учреждения уделяет разведению лошадей.



В то же время сам комплекс, построенный более 40 лет назад, нуждается в реконструкции. По словам главы администрации Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова, подготовлен проект, по которому планируется возведение нового манежа международного класса для проведения соревнований, замена существующих инженерных сетей, капитальный ремонт кровли, строительство вспомогательных помещений. Общая стоимость проекта – 135 млн рублей.



Руководитель региона пригласил главу района и руководителя комплекса на совещание по развитию отрасли для обсуждения модернизации «Тулпара».

– В сентябре у нас состоится совещание по развитию коневодства. Для Башкортостана это одно из важнейших направлений. Предлагаю обсудить на нём проект реконструкции комплекса и совместно принять по нему окончательное решение, – сказал Радий Хабиров.

В беседе с журналистами по итогам рабочей поездки врио Главы республики отметил ещё один важный для экономики Башкортостана проект. Так, осенью в Мелеузовском районе заработает Башкирский птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури. Он выпускал мясо индейки под торговой маркой «Индюшкин», но был закрыт из-за неэффективного менеджмента. На предприятии трудилось около 1,4 тысячи человек.





– Мы завели туда инвестора, определили разумный вариант развития. Глава района сообщил мне, что в Мелеузе уже начинается набор рабочих. Это радостная новость. Предприятие, стоявшее несколько лет, вновь начинает работать, и осенью уже даст первую продукцию. – подчеркнул Радий Хабиров.

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