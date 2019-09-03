В Уфе в микрорайоне Инорс запустили проект по снижению криминогенности

Мэр Уфы Ульфат Мустафин на совещании в правительстве РБ рассказал о пилотном проекте по борьбе с преступностью, который запускается в районе Инорс. Так, программа рассчитана на увеличение освещенности на улицах, занятости детей, раскрываемости преступлений, а также снижение общей криминогенности, сообщает сайт Newsbash.ru.





В рамках этой работы будет установлено около несколько сотен камер, 9 из них уже работают. Все системы видеонаблюдения будут синхронизированы с системой распознавания лиц, к которой будут подключены базы данных МВД с лицами, находящимися в розыске. Камеры установят вблизи домов и в местах массового пребывания людей.

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Также будут установлены остановки нового типа с подключением к Wi-Fi, слотом для зарядки устройств и терминалом для вызова скорой помощи, полиции и других спецслужб.Добавлен еще один участковый пункт полиции, в районе будут каждую ночь вестись патрули. Увеличена освещенность улиц (Мушникова, Шолохова и других), всего установлено 639 новых светильников. Они смонтированы в тех местах, где чаще всего совершаются преступления. Для занятости несовершеннолетних открыты несколько спортплощадок.Результаты пилотного проекта будут представлены в конце января. Тогда же будет принято решение о распространении программы на остальные районы и города.