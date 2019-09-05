Радий Хабиров намерен встретиться с районными «бизнес-шерифами»

Врио главы Башкирии Радий Хабиров намерен в ближайшее время встретиться с заместителями глав городов и районов республики по предпринимательству (с так называемыми «бизнес-шерифами»), сообщает сайт Newsbash.ru.





Часть из них уже назначена, часть кандидатур сейчас рассматривается – в общем, пока «бизнес-шерифы» приступили к работе не во всех муниципалитетах (ранее, напомним, Хабиров требовал назначать на эти должности компетентных людей, и все кандидатуры велел пропускать через правительственный фильтр).

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Глава Башкирии заявил, что проведет личные встречи с ними, когда будут назначены все «шерифы». Тогда он озвучит ключевые показатели, по которым будет оценивать их работу. Их главную задачу, тем не менее, Хабиров озвучил – они должны, по его словам, «двигать бизнес». Руководитель региона также подчеркнул, что такие люди должны быть «рукопожатными» в предпринимательской среде. Для местных бизнесменов, по его выражению, они должны стать «папой или мамой», защищая их интересы в каждом конкретном случае.