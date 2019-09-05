Радий Хабиров намерен встретиться с районными «бизнес-шерифами»
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров намерен в ближайшее время встретиться с заместителями глав городов и районов республики по предпринимательству (с так называемыми «бизнес-шерифами»), сообщает сайт Newsbash.ru.
Часть из них уже назначена, часть кандидатур сейчас рассматривается – в общем, пока «бизнес-шерифы» приступили к работе не во всех муниципалитетах (ранее, напомним, Хабиров требовал назначать на эти должности компетентных людей, и все кандидатуры велел пропускать через правительственный фильтр).
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