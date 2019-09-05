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В Бирске переправа по понтонному мосту стала бесплатной

Добавлено: 05.09.19
Просмотров: 57
Рубрика: Политика
Теги: Бирский район
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В Бирске переправа по понтонному мосту стала бесплатной

Переправа через реку Белую в Бирске с этого дня стала бесплатной в обоих направлениях, сообщил в соцсетях врио Главы РБ Радий Хабиров. Ранее метные жители жаловались на завышение цены проезда по понтонному мосту – он стоил 70 рублей в одну сторону, сообщает сайт Newsbash.ru.

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При этом переправа относилась к собственности администрации и должна быть бесплатной. Позже выяснилось, что муниципалитет передали путепровод в аренду предпринимателям, которые оказались близкими родственниками одного из бывших глав Бирского района.
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