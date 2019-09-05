В Бирске переправа по понтонному мосту стала бесплатной
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Переправа через реку Белую в Бирске с этого дня стала бесплатной в обоих направлениях, сообщил в соцсетях врио Главы РБ Радий Хабиров. Ранее метные жители жаловались на завышение цены проезда по понтонному мосту – он стоил 70 рублей в одну сторону, сообщает сайт Newsbash.ru.
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