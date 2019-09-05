В Башкирии назвали победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Комментарии (0)
Загрузка...
Определены победители республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ», сообщает сайт Newsbash.ru.
Победители и призеры будут награждены дипломами правительства республики и премиями, общая сумма которых составит 10 млн рублей.
Читайте также:В Башкирии объявили о старте конкурса «Трезвое село»
Среди сельских поселений первое место занял Янгильский сельсовет Абзелиловского района, отмеченный за проект благоустройства парка (1,2 млн рублей). На втором месте Асяновский сельсовет Дюртюлинского района с практикой «Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ в сельской местности, основанное на местной инициативе» (720 тыс.), на третьем - сельское поселение Абишевский сельсовет Хайбуллинского района, отмеченный за меры пожарной безопасности, благоустройства и содержания дорог (480 тыс. рублей).
Полученные средства можно направить на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ.
Заявки победителей республиканского этапа направлены в комиссию всероссийского этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика». Его итоги подведут в сентябре.
Добавим, что проекты-победители реализуются в рамках национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» и направлены в конечном итоге на улучшение жизни людей.
Читайте также
Здравоохранение
Гульфия Ахтямова - лучшая медсестра России из Кумертау
Здравоохранение
4 врача из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса медиков
Общество
В Башкирии объявили о старте конкурса «Трезвое село»
Это интересно
Город Октябрьский и село Бураево стали победителями конкурса «Лучший новогодний городок»
Экономика
Башкирия получит премию за лучшие результаты в сфере муниципальной экономической политики
Общество
Подведены итоги первого этапа конкурса «Самое красивое село Республики Башкортостан»
Общество
В Туймазах выбрали лучшего штукатура республики
Общество
В Башкирии выбрали лучших кумысоделов