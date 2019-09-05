В Башкирии назвали победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Определены победители республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ», сообщает сайт Newsbash.ru.





Победители и призеры будут награждены дипломами правительства республики и премиями, общая сумма которых составит 10 млн рублей.

Первое место среди городов занял Октябрьский, представивший практику раздельного сбор ТКО, он получит 3,8 млн рублей. Второе место у Ишимбая с информационной системой «Город-Инфо» (2,2 млн). Третьего места удостоен Стерлитамак с практикой «Артерия к сердцу Стерлитамака - путь к сердцу горожан» (1,5 млн рублей).Среди сельских поселений первое место занял Янгильский сельсовет Абзелиловского района, отмеченный за проект благоустройства парка (1,2 млн рублей). На втором месте Асяновский сельсовет Дюртюлинского района с практикой «Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ в сельской местности, основанное на местной инициативе» (720 тыс.), на третьем - сельское поселение Абишевский сельсовет Хайбуллинского района, отмеченный за меры пожарной безопасности, благоустройства и содержания дорог (480 тыс. рублей).Полученные средства можно направить на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ.Заявки победителей республиканского этапа направлены в комиссию всероссийского этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика». Его итоги подведут в сентябре.

Добавим, что проекты-победители реализуются в рамках национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда» и направлены в конечном итоге на улучшение жизни людей.

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