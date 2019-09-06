В Башкирии на антидебатах кандидаты на пост Главы республики рассказали, что сделают в первую очередь если победят
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Во время политического ток-шоу «Антидебаты» кандидаты на пост Главы Республики Башкортостан рассуждали о том, чем они будут заниматься после выборов, которые состоятся 8 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.
Кандидат от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Юнир Кутлугужин сообщил, что после 8 сентября надо положить конец нарушениям Конституции Республики Башкортостан о знании государственных языков.
Владимир Кобзев поинтересовался у Радия Хабирова дальнейшей реализацией мусорной реформы. Врио Главы РБ отметил, что за время действия реформы в республике в десять раз увеличилось количество контейнерных площадок. При этом удалось установить самый низкий тариф на вывоз отходов в ПФО. От одного из четырех региональных операторов придется отказаться и определить другого.
Владимир Барабаш предложил Радию Хабирову проводить выборы глав муниципалитетов, а не заниматься ручным управлением, как, по его мнению, это происходит сейчас.
— Давайте вернем выборность глав, — отметил Владимир Барабаш. — Потому что, если люди сами выберут главу, они его на вилы поднимут за неверный подход.
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