В Башкирии на антидебатах кандидаты на пост Главы республики рассказали, что сделают в первую очередь если победят

Во время политического ток-шоу «Антидебаты» кандидаты на пост Главы Республики Башкортостан рассуждали о том, чем они будут заниматься после выборов, которые состоятся 8 сентября, сообщает сайт Newsbash.ru.





Кандидат от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» Юнир Кутлугужин сообщил, что после 8 сентября надо положить конец нарушениям Конституции Республики Башкортостан о знании государственных языков.

— Давайте вернем выборность глав, — отметил Владимир Барабаш. — Потому что, если люди сами выберут главу, они его на вилы поднимут за неверный подход.

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Врио Главы РБ Радий Хабиров отметил, что после 8 сентября занялся бы ремонтом плохих дорог, доступностью медицинских учреждений, улучшением благосостояния граждан.Владимир Кобзев поинтересовался у Радия Хабирова дальнейшей реализацией мусорной реформы. Врио Главы РБ отметил, что за время действия реформы в республике в десять раз увеличилось количество контейнерных площадок. При этом удалось установить самый низкий тариф на вывоз отходов в ПФО. От одного из четырех региональных операторов придется отказаться и определить другого.Владимир Барабаш предложил Радию Хабирову проводить выборы глав муниципалитетов, а не заниматься ручным управлением, как, по его мнению, это происходит сейчас.