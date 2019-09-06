В Башкирии бывший депутат Курултая РБ заявил о банкротстве одного из регоператоров по обработке ТКО

Странную скандальную новость распространил на днях один из высокопоставленных парламентариев Башкирии. Законодатель, работающий на освобожденной должности в Курултае РБ, заявил журналистам о банкротстве одного из региональных операторов по обработке твердых коммунальных отходов (ТКО) на северо-западе республики - «Дюртюлимелиоводстрой». При этом ни в самой компании, ни в Арбитражном суде РБ, через который проходят все иски о несостоятельности, не знали о финансовом неблагополучии предприятия, сообщает сайт Newsbash.ru.





Напротив, согласно открытым данным - компания действующая и не имеющая никакой кредиторской задолженности. В «Дюртюлимелиоводстрой» полагают, что начался передел мусорного рынка, причем участие в нем принимают люди, приближенные к башкирской власти. А иначе как объяснить, что новость, способную навсегда подорвать имидж одного из крупнейших республиканских операторов по обработке ТКО, распространяет человек не просто достойный уважения, но и представляющий законодательную власть?

- Не могу исключать, что попытка выставить нас банкротами — это рейдерская атака на нас, как в девяностые, отнимали бизнес, - уверен генеральный директор «Дюртюлимелиоводстрой» Евгений Юдинцев. - Тем более, сейчас проходит инвестиционная фаза у всех региональных операторов, когда мы работаем, практически в убыток. Реформа по обращению с ТКО только стартовала, и мы наращиваем мощности, рынок только формируется. Не удивительно, что появляются интересанты снять с него «сливки» и подвинуть тех, кто старается честно работать.

- Зачем сеять панику такими заявлениями среди населения перед выборами? - удивляются в компании. - Неужели кто-то специально решил «подложить свинью» Радию Хабирову?

- Мы сильная федеральная компания и когда возникают проблемы в одном регионе, мы решаем поставленные задачи по наведению порядка в населенных пунктах, в том числе за счёт перераспределения мощностей между соседними регионами, - поясняет Евгений Юдинцев. - Так поступили и в Башкирии, сегодня в Нефтекамск пришли новые мусоровозы.

- В последнее время на государственном уровне всерьез обсуждаются проблемы, которые несут фейковые новости, - говорят эксперты. - А как быть, если липа исходит от самих государственных деятелей? Сложно представить, что опытный политик, сделавший это скандальное заявление, не знал, что компания не попадает ни под какое банкротство. А каково самой компании, которая в одночасье может потерять доверие людей?

Напомним, одной из самых обсуждаемых тем в этом году стала мусорная реформа, запущенная с 1 января 2019-го. Как и любое масштабное нововведение, порядок утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) не обошелся без проблем. А там, где много вопросов, всегда есть те, кто будет использовать проблемы переходного периода, чтобы погреть на этом руки.И спекулировать на этой теме легко, ведь большинство россиян, в том числе и жителей Башкирии, не успели как следует разобраться в происходящих процессах. Но появление фейковой новости о банкротстве крупнейшего регоператора - это какой-то изощренный метод в борьбе за «мусорный» рынок. А ведь вопросы есть не только к северо-западу - переполненные помойки можно найти в любом районе Башкирии. Почему именно «Дюртюлимелиоводстрой» оказался в центре скандала?В компании полагают, что слухи появились не случайно - их распространили намерено, чтобы создать проблемы на выборах главы республики, которые состоятся в воскресенье, 8 сентября. Похоже, интересанты надеялись запустить толки, что в Нефтекамске сорвали мусорную реформу. А такие, мгновенно распространяющиеся, сплетни могли повредить не только горожанам, но и временно исполняющему обязанности главы РБ Радию Хабирову, требующему от регоператоров бесперебойной работы.Чтобы предотвратить возможные будущие провокации, в компании решили эту проблему конструктивно. 5 сентября на северо-запад региона зашли новые мусоровозы, которые теперь будут убирать мусор на всей этой территории.Интересно, что сам г-н Хабиров претензий к северо-западному регоператору не имеет, а на состоявшихся недавно «Антидебатах» на канале БСТ, сетовал на проблемы, которые существуют с уборкой мусора на северо-востоке. Кто же имеет такое влияние, что за спиной руководителя республики решает, кому работать на этом рынке?

По мнению Евгения Юдинцева, многие из тех, кто желает занять этот рынок, не имеют реальных возможностей утилизировать отходы. Так как чаще всего это недавно зарегистрированные фирмы, созданные только ради того, чтобы «окучить» это поле.

- У них кроме офиса, стола и стула ничего, как правило, нет, - говорит г-н Юдинцев. - Только желание получать деньги. Мы свои позиции сдавать не будем и, уверен, жители нас поддержит.

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В «Дюртюлимелиоводстрой» намерены обратиться в суд с иском о защите честного имени своей компании и взыскании со слишком ретивого законодателя репутационных издержек. Тем более, если обнаружится, что это заявление привело к снижению сборов за утилизацию ТКО.