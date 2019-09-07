Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе назвали имена 50 победителей кадрового проекта «Лидеры Башкортостана»

В Уфе назвали имена 50 победителей кадрового проекта «Лидеры Башкортостана»

Добавлено: 07.09.19
Просмотров: 63
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе назвали имена 50 победителей кадрового проекта «Лидеры Башкортостана»

В Уфе завершился конкурс «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана». Вчера в Конгресс-холле были названы имена 50 победителей, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Башкирии бывший депутат Курултая РБ заявил о банкротстве одного из регоператоров по обработке ТКО

Читайте также:

В Башкирии бывший депутат Курултая РБ заявил о банкротстве одного из регоператоров по обработке ТКО
В полуфинал прошли 195 участников, он прошел 10 августа. В финал конкурса вышли 72 человека, из них выбрали 50 победителей. Им предстоит участие в программе «Наставничество». Также победителям предложат трудоустройства на государственной и муниципальной службе.

Сейчас организаторы проекта работают над программным документом, который определит стратегию развития республики до 2024 года.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В конкурсе "Лидеры Башкортостана" определились 70 финалистов
Политика
В конкурсе "Лидеры Башкортостана" определились 70 финалистов
Без кумовства и коррупции: в Башкирии запустили кадровый конкурс «Лидеры Башкортостана»
Политика
Без кумовства и коррупции: в Башкирии запустили кадровый конкурс «Лидеры Башкортостана»
В Уфе определили победителя в конкурсе «Учитель года Башкортостана – 2019»
Образование
В Уфе определили победителя в конкурсе «Учитель года Башкортостана – 2019»
В Башкирии 1500 победителей проекта «Письмо Деду Морозу» получили приглашение на рождественскую елку
Общество
В Башкирии 1500 победителей проекта «Письмо Деду Морозу» получили приглашение на рождественскую елку
Башкирия получит премию за лучшие результаты в сфере муниципальной экономической политики
Экономика
Башкирия получит премию за лучшие результаты в сфере муниципальной экономической политики
В Башкортостане наградили молодых учёных
Общество
В Башкортостане наградили молодых учёных
Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
Общество
Подведены итоги конкурса «Лучшие товары Башкортостана»
В Башкирии стали известны имена победителей конкурса «Крещенские морозы-2018»
Общество / Культура
В Башкирии стали известны имена победителей конкурса «Крещенские морозы-2018»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: