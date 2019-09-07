В Уфе назвали имена 50 победителей кадрового проекта «Лидеры Башкортостана»
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В Уфе завершился конкурс «Управленческая команда 2020-2025» кадрового проекта «Лидеры Башкортостана». Вчера в Конгресс-холле были названы имена 50 победителей, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Сейчас организаторы проекта работают над программным документом, который определит стратегию развития республики до 2024 года.
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