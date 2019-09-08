В Башкирии за три часа проголосовали около 10 процентов избирателей

На прошлых выборах главы республики - 7%. По Уфе явка составила почти 7.5%. Примечательно, что за первый час в республике проголосовало более 64 тысяч человек, сообщает сайт Newsbash.ru.



Уфимский колл-центр принял 67 звонков. Люди обращались за консультацией. Информации о нарушениях пока не поступало.



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