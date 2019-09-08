Жители Татышлинского района лидируют по числу явок избирателей на выборы Главы Башкирии

На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным системы ГАС «Выборы», самый высокий показатель в 27,09 процента зарегистрировано в Татышлинском районе республики. Также активность проявляют жители Миякинского района, где проголосовали уже 26,2 процента избирателей.

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В Уфе показатели ниже общереспубликанских – 7,54 процента, при этом самыми активными пока являются жители Калининского района, где явка составляет 14,28 процента. В среднем по районам Башкирии данный показатель составляет 12,48 процента, а в городах республики – 7,44.