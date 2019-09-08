Жители Татышлинского района лидируют по числу явок избирателей на выборы Главы Башкирии
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На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным системы ГАС «Выборы», самый высокий показатель в 27,09 процента зарегистрировано в Татышлинском районе республики. Также активность проявляют жители Миякинского района, где проголосовали уже 26,2 процента избирателей.
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