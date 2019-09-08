Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители Татышлинского района лидируют по числу явок избирателей на выборы Главы Башкирии

Жители Татышлинского района лидируют по числу явок избирателей на выборы Главы Башкирии

Добавлено: 08.09.19
Просмотров: 119
Рубрика: Политика
Теги: Татышлинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители Татышлинского района лидируют по числу явок избирателей на выборы Главы Башкирии

На территории Башкортостана фиксируется довольно высокая явка. По состоянию на десять часов утра она составила 10,27 процента, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным системы ГАС «Выборы», самый высокий показатель в 27,09 процента зарегистрировано в Татышлинском районе республики. Также активность проявляют жители Миякинского района, где проголосовали уже 26,2 процента избирателей.

В Башкирии за три часа проголосовали около 10 процентов избирателей

Читайте также:

В Башкирии за три часа проголосовали около 10 процентов избирателей
В Уфе показатели ниже общереспубликанских – 7,54 процента, при этом самыми активными пока являются жители Калининского района, где явка составляет 14,28 процента. В среднем по районам Башкирии данный показатель составляет 12,48 процента, а в городах республики – 7,44.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента
Экономика
В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента
В Башкирии стали дороже яйца и дешевле капуста
Потребитель
В Башкирии стали дороже яйца и дешевле капуста
В Башкирии проголосовали 523 тысячи избирателей
Общество
В Башкирии проголосовали 523 тысячи избирателей
В Башкирии подорожало пшено, подсолнечное масло и капуста
Экономика
В Башкирии подорожало пшено, подсолнечное масло и капуста
В Башкирии зафиксирован самый высокий уровень безработицы в ПФО
Общество
В Башкирии зафиксирован самый высокий уровень безработицы в ПФО
Жители Башкирии будут получать повышенные ежемесячные выплаты
Общество
Жители Башкирии будут получать повышенные ежемесячные выплаты
В Башкирии собрано более миллиона тонн сахарной свеклы
Экономика
В Башкирии собрано более миллиона тонн сахарной свеклы
В ноябре россияне тратили в магазинах 581 рубль
Экономика
В ноябре россияне тратили в магазинах 581 рубль
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: