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В Иглинском районе на избирательных участках отключали свет, были ложные звонки о пожарах

Добавлено: 08.09.19
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Рубрика: Политика
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе на избирательных участках отключали свет, были ложные звонки о пожарах

Председатель ТИК Иглинского района Азат Ахметшин прокомментировал ситуацию о распространившейся в соцсетях информации с обнаруженными нарушениями на некоторых участках, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Мы держим ситуацию под контролем, на эти участки выехал мой заместитель, а также представители МЧС. На некоторых участках пока неустановленные лица отключали преднамеренно свет, были ложные звонки о якобы возникших пожарах. По всем этим случаям уже работает полиция. Несмотря на то, что нам пытаются мешать, наши участковые избирательные комиссии работают спокойно, многие члены УИКов - люди опытные и привыкли к такого рода нападкам. По всем этим случаям работают и наши юристы. Можете быть уверены, выборы в Иглинском районе пройдут прозрачно и в рамках действующего законодательства», - рассказал Ахметшин.
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Ранее сообщалось, что по словам Председателя совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Советника Президента РФ Михаила Федотова, на данный момент в республике грубых нарушений не зафиксировано.

Также руководитель Администрации главы Башкирии Александр Сидякин рассказал, для чего региону нужна высокая явка избирателей.
Предварительная явка избирателей по состоянию на 12:00 составила 25,07% от общего числа избирателей.
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