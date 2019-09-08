На одном из избирательных участков Стерлитамака неправильно вывесили флаг России
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В Стерлитамаке на избирательном участке по улице Артема, 27 неправильно вывесили флаги России и Башкирии. Об этом сообщил один из очевидцев в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Как можно не знать расположение полос на флаге своей страны (тем более недавно отмечали День флага России)? Позор!» – возмущается местный житель.Как отметили другие местные жители, через 20 минут после публикации фотографии в соцсетях организаторы заметили свою оплошность и исправили ее.
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