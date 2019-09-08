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На одном из избирательных участков Стерлитамака неправильно вывесили флаг России

Добавлено: 08.09.19
Просмотров: 72
Рубрика: Политика
Теги: Стерлитамакский район
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На одном из избирательных участков Стерлитамака неправильно вывесили флаг России

В Стерлитамаке на избирательном участке по улице Артема, 27 неправильно вывесили флаги России и Башкирии. Об этом сообщил один из очевидцев в социальных сетях, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Как можно не знать расположение полос на флаге своей страны (тем более недавно отмечали День флага России)? Позор!» – возмущается местный житель.
Как отметили другие местные жители, через 20 минут после публикации фотографии в соцсетях организаторы заметили свою оплошность и исправили ее.
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