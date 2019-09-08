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Движение «Голос» зарегистрировало десятки нарушений на выборах в Башкирии

Добавлено: 08.09.19
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Рубрика: Политика
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Движение «Голос» зарегистрировало десятки нарушений на выборах в Башкирии

Движение «Голос» зарегистрировало десятки нарушений на выборах в Башкирии, сообщил региональный представитель организации Ренат Факиев. Основная часть нарушений, по его словам, связана с попыткой запретить наблюдателям перемещаться по избирательным участкам, вести фото- и видеосъемку, сообщает сайт Newsbash.ru.


«Нам удается оперативно реагировать и купировать эти нарушения,— сказал он.— Серьезное нарушение было допущено на 410-м участке в Уфе, где комиссия попыталась устранить с участка члена комиссии с правом решающего голоса Дениса Королева. Выяснилось, что причина была пустяковой. После разбирательства председатель комиссии принес извинения».
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У «Голоса» в Башкирии в день голосования работают около ста наблюдателей и мобильная группа, которая выезжает на места, откуда поступили сигналы о нарушениях.

Денис Королев — член УИК №410 Уфы с правом решающего голоса от КПРФ. Он сообщил, что с момента открытия избирательного участка ему четырежды объявили предупреждение за то, что он вел фотосъемку, не убрал портфель, передал счетчик явки члену комиссии с правом совещательного голоса, а затем вернул этот счетчик. После этого комиссия передала в полицию протокол о наложении на него штрафа. «После того, как на участок прибыл председатель Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов (курирует ход голосования в Башкирии) комиссия отозвала протокол, а председатель Наиль Насибуллин принес извинения»,— сказал Денис Королев.

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