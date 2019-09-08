Один из кандидатов на выборах в Башкирии заявил о множественных нарушениях
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Кандидат на должность главы Башкирии от КПРФ Юнир Кутлугужин заявил, что его штаб зафиксировал нарушения в ходе выборов. В частности, в Уфе и Стерлитамаке, сообщил он, были установлены факты «каруселей», сообщает сайт Newsbash.ru.
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Жалобы по этим фактам направлены в территориальные избирательные комиссии и прокуратуру, добавил он. Номера избирательных участков коммунист не назвал.
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