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Один из кандидатов на выборах в Башкирии заявил о множественных нарушениях

Добавлено: 08.09.19
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Рубрика: Политика
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Один из кандидатов на выборах в Башкирии заявил о множественных нарушениях

Кандидат на должность главы Башкирии от КПРФ Юнир Кутлугужин заявил, что его штаб зафиксировал нарушения в ходе выборов. В частности, в Уфе и Стерлитамаке, сообщил он, были установлены факты «каруселей», сообщает сайт Newsbash.ru.

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В Ленинском, Калининском районах Уфы, а также в Салаватском районе председатели УИК не допускали до работы членов комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ. В Янаульском районе, отметил господин Кутлугужин, на одном из участков была попытка вброса бюллетеней.

Жалобы по этим фактам направлены в территориальные избирательные комиссии и прокуратуру, добавил он. Номера избирательных участков коммунист не назвал.

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