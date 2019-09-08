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Бывший глава Иглинского района пытается захватить власть рейдерскими методами

Добавлено: 08.09.19
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Рубрика: Политика
Теги: Иглинский район
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Бывший глава Иглинского района пытается захватить власть рейдерскими методами

Бывший глава Иглинского района Ришат Исхаков выставил людей на местных избирательных участках и пытается захватить власть. По словам депутата Госдумы РФ Рафаэля Марданшина, они действуют жёсткими методами, имеются многочисленные попытки вбросов, в частности, в Акбердино, сообщает сайт Newsbash.ru.


«На главу района и раньше поступали многократные жалобы от граждан на незаконные действия. Его обвиняли в злоупотреблении должностных полномочий и нецелевом использовании бюджетных средств. Долгое время его не могли привлечь к ответственности, так как действия прикрывались сотрудниками правоохранительных органов района. В настоящий момент, на мой взгляд, идёт борьба за власть в районе, борьба за земли и другие активы, находящиеся на территории района. Для тог, чтобы воздействовать на район, командой экс-главы района выдвинуты свои люди для участия в муниципальных выборах, которые всячески пытаются провести во власть, в том числе противозаконными действиями, своих людей, также и в сельское поселение Акбердино», - сказал Марданшин.
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Также он отметил, что многочисленные обвинения поступали и на сына экс-главы Иглинского района.
«Кроме того, много жалоб поступало и на сына экс-главы района Ильшата Исхакова. Его обвиняли в употреблении наркотических средств и совершении тяжких преступлений, таких как изнасилование и даже убийство, но преступления не расследовались должным образом. Сейчас очень важно, чтобы на проходящих выборах правоохранительные органы провели самым тщательным образом проверки по всем зарегистрированным фактам нарушений, в том числе и в селе Акбердино. Чтобы не допустить незаконного прохождения во власть людей, которые будут действовать в интересах определенных лиц в ущерб интересов района», - добавил он.
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