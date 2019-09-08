Радий Хабиров набрал 83 процента голосов по результатам экзитполов

Радий Хабиров, занимающий пост врио главы Башкирии, по предварительным данным экзитполов (опросов граждан на выходе с избирательных участков), получает 83% голосов на выборах главы республики. Об этом сообщили сегодня в общественном пресс-центре «Ночь выборов 2019», сообщает сайт Newsbash.ru.



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Данные экзитполов, сколько голосов набрали другие семь кандидатов на пост главы региона, станут известны позже.Как сообщалоcm ранее, в Башкортостане явка на выборах по состоянию на 20 часов составила 65,4% — проголосовали 1 млн 992 тысячи 654 человек.