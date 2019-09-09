Названо предполагаемое имя премьер-министра Башкирии
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Предприниматель Андрей Назаров, которому прочат место премьер-министра правительства Башкирии (предполагается, что именно ему после подведения итогов выборов может предложить этот пост Радий Хабиров), не намерен отказываться от этой должности. Об этом сообщает «Медиакорсеть», ссылаясь на заявление самого Назарова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как отметил Назаров, от подобного предложения будет «трудно отказаться». Что касается видения данной должности, Назаров убежден, что необходимо делать правительство, которое будет ставить результатом «радикальные», «быстрые» и «масштабные» изменения на пользу жителям республики.
Напомним, после обработки 98% протоколов стало известно, что Хабиров набрал более 82% голосов.
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