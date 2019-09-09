Названо предполагаемое имя премьер-министра Башкирии

Предприниматель Андрей Назаров, которому прочат место премьер-министра правительства Башкирии (предполагается, что именно ему после подведения итогов выборов может предложить этот пост Радий Хабиров), не намерен отказываться от этой должности. Об этом сообщает «Медиакорсеть», ссылаясь на заявление самого Назарова, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как отметил Назаров, от подобного предложения будет «трудно отказаться». Что касается видения данной должности, Назаров убежден, что необходимо делать правительство, которое будет ставить результатом «радикальные», «быстрые» и «масштабные» изменения на пользу жителям республики.

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Назаров прокомментировал и вопрос постоянного лидерства Татарстана в негласном соперничестве двух регионов. По его мнению, такое положение вещей – не заслуга соседей, а недоработка республики.Напомним, место премьер-министра правительства Башкирии свободно с тех пор, как его покинул назначенный еще Рустэмом Хамитовым Рустэм Марданов (он вернулся в структуру ЦБ). Это произошло в декабре 2018 года, спустя 2 месяца после прихода Радия Хабирова в качестве исполняющего обязанности главы РБ. Хабиров тогда отметил, что предлагал Марданову остаться. После его ухода он не назначал нового премьер-министра, по сути, совмещая эти должности. После выборов он должен будет назвать имя главы Кабмина РБ.Напомним, после обработки 98% протоколов стало известно, что Хабиров набрал более 82% голосов.