Стало известно, сколько голосов набрал Радий Хабиров на выборах Главы Башкирии
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После обработки 98% протоколов УИК Радий Хабиров набирает 82,05% голосов на выборах главы Башкирии (более 1,77 млн человек проголосовало за него). На втором месте Юнир Кутлугужин (КПРФ) – у него 6,86% и более 148 тысяч голосов, на третьем – представитель ЛДПР Иван Сухарев с 4,56% (98,5 тысячи голосов), сообщает сайт Newsbash.ru.
Остальные 5 претендентов на пост главы республики получили от 1,52% (Зульфия Гайсина, «Яблоко») до 0,81% (блогер Владимир Кобзев).
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