Андрей Назаров назначен исполняющим обязанности премьер-министра правительства Башкирии
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Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра правительства Башкирии назначен Андрей Назаров. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил врио Главы Башкирии Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Все его знаете, характеризовать не буду. Прошу подготовить все необходимые документы», – заявил Радий Хабиров.Напомним, что должность премьера Башкирии вакантна с декабря 2018 года, когда ее оставил Рустэм Марданов, входивший в команду прежнего Главы республики Рустэма Хамитова.
Андрей Назаров родился в апреле 1970 года в Баймаке. Окончил Сибайский горно-обогатительный техникум, Казахскую государственную академию управления, Башкирскую академию госслужбы и управления, Магнитогорский государственный технический университет, Российскую академию госслужбы при президенте РФ. В 1998-2004 годах возглавлял представительство Башкирии в Магнитогорске, в 2001-2006 годах руководил правлением Башкирского торгово-промышленного союза. В 2006 году возглавлял Центр стратегических разработок при президенте Башкирии. В 2007 году избрался в Госдуму. В 2011 году был назначен спецпредставителем президента Башкирии по вопросам инвестиционного сотрудничества. С 2014 года — сопредседатель «Деловой России». Возглавляет совет директоров группы компаний «Гранель» (один из крупных застройщиков Москвы, в Уфе владеет отелем Crowne Plaza Ufa – Congress Hotel). Недавно «Гранель» завершила переговоры о покупке в Уфе торгового центра «Мир». Структурам господина Назарова в Уфе также принадлежит франшиза «РБК» (телевидение и портал), портал «Независимая Уральская газета».
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