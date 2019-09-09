Стала известна дата инаугурации Радия Хабирова на должность Главы Башкирии
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Инаугурация Радия Хабирова в должности Главы Башкортостана пройдет 19 сентября. Об этом стало известно на оперативном совещании ив Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Кроме того, в этот же день будет озвучен документ по развитию региона до 2024 года.
«Мы подготовим документ, который определит стратегию развития республики до 2024 года. Это серьезный документ. Он готовится аппаратом правительства. 19 сентября мы проведём все мероприятия, связанные со вступлением в должность Главы республики. Тогда же я его оглашу. В нем будут содержаться поручения и правительству, и главам муниципалитетов, это будет документ, по которому мы будем развиваться», — заявил Радий Хабиров.
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