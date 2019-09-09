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Стала известна дата инаугурации Радия Хабирова на должность Главы Башкирии

Добавлено: 09.09.19
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Рубрика: Политика
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Стала известна дата инаугурации Радия Хабирова на должность Главы Башкирии

Инаугурация Радия Хабирова в должности Главы Башкортостана пройдет 19 сентября. Об этом стало известно на оперативном совещании ив Правительстве республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Кроме того, в этот же день будет озвучен документ по развитию региона до 2024 года.  

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«Мы подготовим документ, который определит стратегию развития республики до 2024 года. Это серьезный документ. Он готовится аппаратом правительства. 19 сентября мы проведём все мероприятия, связанные со вступлением в должность Главы республики. Тогда же я его оглашу. В нем будут содержаться поручения и правительству, и главам муниципалитетов, это будет документ, по которому мы будем развиваться», — заявил Радий Хабиров.
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