Комиссия ЦИК Башкирии: Радий Хабиров официально избран Главой республики

Радий Хабиров избран главой Башкирии. Об этом сообщил Центризбирком РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.





Вчера, на 116-м заседании, комиссия подписала протокол об итогах голосования на избирательных участках, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Выборы признаны состоявшимися и действительными. ЦИК установил, что главой республики избран Радий Хабиров. За него проголосовали 1 794 176 избирателей (82,02% голосов). Юнир Кутлугужин получил 150 692 (6,89%) голосов, Иван Сухарев – 99 173 (4,53%), Зульфия Гайсина – 33 394 (1,53%), Юрий Игнатьев – 26 938 (1,23%), Рафис Кадыров – 24 034 (1,10%), Владимир Барабаш – 21 193 (0,97%).На выборах было зарегистрировано 2 189 229 избирателей.