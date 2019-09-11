Комиссия ЦИК Башкирии: Радий Хабиров официально избран Главой республики
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Радий Хабиров избран главой Башкирии. Об этом сообщил Центризбирком РБ, сообщает сайт Newsbash.ru.
Вчера, на 116-м заседании, комиссия подписала протокол об итогах голосования на избирательных участках, сообщает сайт Newsbash.ru.
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