Зульфия Гайсина готова принять приглашение войти в совет по правам человека Башкирии
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Кандидат на пост главы Башкирии от партии «Яблоко» Зульфия Гайсина может вступить в региональный совет по правам человека. Как сообщает ТАСС, окончательное решение она примет после обсуждения деталей будущей работы, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Если приглашение будет касаться совета по правам человека и развитию гражданского общества, я, скорее всего, соглашусь, поскольку соблюдение прав человека для меня самое основное. Но предметно еще не разговаривали (с Хабировым – прим. редакции), и когда состоится этот разговор, то определимся уже, чем дальше я буду заниматься», — сказала она.
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Зульфия Гайсина — один из восьми кандидатов на пост главы Башкирии, по итогам выборов стала четвертой с 1,53% голосов. Она известна своей деятельностью по защите прав обманутых дольщиков, является одним из основателей движения «Лишние люди».
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