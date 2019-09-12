Хабиров объявил выговор вице-премьеру и и.о. министра образования в связи с проблемами получения питания детьми-инвалидами в школах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в ходе сегодняшнего выездного совещания в формате «Обрчаса» выразил крайнее недовольство сложившейся в регионе ситуацией с питанием детей-инвалидов, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сразу поясним, что по федеральному закону дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. К таким относятся дети, имеющие недостатки в физическом и/или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Дети, которые не получили статус ОВЗ, но имеющие проблемы со здоровьем (больные сахарным диабетом, имеющие проблемы со слухом или зрением), получали бесплатное питание по постановлению муниципалитета. Однако в ходе прокурорской проверки надзорный орган региона предположил, что в этом есть нецелевое использование бюджетных средств и внес в Минобр РБ представление, после чего несколько регионов и городов, в том числе и Уфа, отменили бесплатное питание для таких детей. По словам начальника Управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, из-за этой отмены школьники с ОВЗ тоже оказались в сложной ситуации: теперь им нужно приносить справки от ПМПК, подтверждающие их диагноз. В результате образовалась большая очередь на прохождение ПМПК, записаться на комиссию сейчас можно только на ноябрь, и до тех пор школьники не смогут получать бесплатное питание.

«Вы что творите? Зачем нужна эта справка? Что устанавливает эта комиссия? Неужели нельзя было принять решение или республиканский закон, что все дети-инвалиды имеют право на бесплатное питание? Вы хоть представляете, что такое мама ребёнка-инвалида? И вы предлагаете ей ходить на какую-то комиссию и добиваться бесплатного питания?», – возмутился Радий Хабиров.

Он поручил в кратчайшие сроки навести порядок в этом вопросе и объявил выговор и.о. вице-премьера Правительства РБ Ленаре Ивановой и и.о. министра образования РБ Айбулату Хажину.





«Если я еще раз узнаю о том, что у ребёнка-инвалида требуют справку, буду ставить вопрос о вашем служебном соответствии», – заявил руководитель региона, подчеркнув, что вопросы, касающиеся детей-инвалидом, имеют для него «особое значение».

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