Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Хабиров объявил выговор вице-премьеру и и.о. министра образования в связи с проблемами получения питания детьми-инвалидами в школах

Хабиров объявил выговор вице-премьеру и и.о. министра образования в связи с проблемами получения питания детьми-инвалидами в школах

Добавлено: 12.09.19
Просмотров: 109
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Хабиров объявил выговор вице-премьеру и и.о. министра образования в связи с проблемами получения питания детьми-инвалидами в школах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров в ходе сегодняшнего выездного совещания в формате «Обрчаса» выразил крайнее недовольство сложившейся в регионе ситуацией с питанием детей-инвалидов, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сразу поясним, что по федеральному закону дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. К таким относятся дети, имеющие недостатки в физическом и/или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Дети, которые не получили статус ОВЗ, но имеющие проблемы со здоровьем (больные сахарным диабетом, имеющие проблемы со слухом или зрением), получали бесплатное питание по постановлению муниципалитета. Однако в ходе прокурорской проверки надзорный орган региона предположил, что в этом есть нецелевое использование бюджетных средств и внес в Минобр РБ представление, после чего несколько регионов и городов, в том числе и Уфа, отменили бесплатное питание для таких детей. По словам начальника Управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, из-за этой отмены школьники с ОВЗ тоже оказались в сложной ситуации: теперь им нужно приносить справки от ПМПК, подтверждающие их диагноз. В результате образовалась большая очередь на прохождение ПМПК, записаться на комиссию сейчас можно только на ноябрь, и до тех пор школьники не смогут получать бесплатное питание.

Инвалиды обучающиеся на дому будут получать компенсацию

Читайте также:

Инвалиды обучающиеся на дому будут получать компенсацию
«Вы что творите? Зачем нужна эта справка? Что устанавливает эта комиссия? Неужели нельзя было принять решение или республиканский закон, что все дети-инвалиды имеют право на бесплатное питание? Вы хоть представляете, что такое мама ребёнка-инвалида? И вы предлагаете ей ходить на какую-то комиссию и добиваться бесплатного питания?», – возмутился Радий Хабиров.
Он поручил в кратчайшие сроки навести порядок в этом вопросе и объявил выговор и.о. вице-премьера Правительства РБ Ленаре Ивановой и и.о. министра образования РБ Айбулату Хажину.


«Если я еще раз узнаю о том, что у ребёнка-инвалида требуют справку, буду ставить вопрос о вашем служебном соответствии», – заявил руководитель региона, подчеркнув, что вопросы, касающиеся детей-инвалидом, имеют для него «особое значение».
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Башкирии питание для учеников начальных классов может стать бесплатным
Образование
В Башкирии питание для учеников начальных классов может стать бесплатным
Инвалиды обучающиеся на дому будут получать компенсацию
Общество
Инвалиды обучающиеся на дому будут получать компенсацию
В Башкирии предложили возобновить работы по внедрению единой "Карты школьника"
Образование
В Башкирии предложили возобновить работы по внедрению единой "Карты школьника"
Родители, которые отказались отдавать ребенка в детсад, должны будут написать заявление
Образование
Родители, которые отказались отдавать ребенка в детсад, должны будут написать заявление
Башкирия оказалась в десятке регионов с наиболее значительными проблемами в сфере социального питания
Потребитель
Башкирия оказалась в десятке регионов с наиболее значительными проблемами в сфере социального питания
В своем послании Радий Хабиров поручил увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами
Политика
В своем послании Радий Хабиров поручил увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами
Дети-инвалиды из Ишимбая посетят страусиную ферму в Гафурийском районе
Здравоохранение
Дети-инвалиды из Ишимбая посетят страусиную ферму в Гафурийском районе
Кто из школьников Башкирии может рассчитывать на бесплатное питание
Общество
Кто из школьников Башкирии может рассчитывать на бесплатное питание
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: