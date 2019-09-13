Радий Хабиров принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» (выступление врио Главы РБ с 02:36).





В.Соловьев:

Нас сейчас слушает Радий Хабиров. У него же просто была ситуация… Против него воевала несистемная оппозиция. Он не постеснялся пойти от ЕР. Против него воевал впрямую Ходорковский и вся его сетка, то есть бились как могли. Но Радий показал великолепный результат, более 1 млн 700 тысяч человек. Во-первых, поздравляем. Во-вторых, чувствую даже сопричастность. Я прописан в Москве, но житель Московской области. А так как у вас была практика работы в Московской области, рад за земляка - Скажите как удалось добиться такого результата? Чем эти выборы были интересны?

Добрый вечер, Владимир! Добрый вечер, уважаемые телезрители! С самого начала моей работы я понимал, что надо быть честным с жителями нашими. Надо быть эффективным и держать слово. И, конечно, у меня было определенное преимущество. Я за 10 месяцев до начала работы мог показать нашим избирателям, что я есть, и что я делаю. Очень важно было то, что всегда надо держать слово. Все что я обещал, я исполнял. И надо было все время общаться с нашими жителями. Как-то гадают в чем секрет победы или не победы… Я знаю много всяких избирательных технологий, но в наше время работает только одна избирательная технология — мне кажется, что надо работать и надо быть честным с избирателями и надо держать слово. Мне кажется, что мне в некоторой степени удалось все эти технологические вещи исполнить.

В.Соловьев:

Дай бог, чтобы это было продолжение. Потому что каждые выборы — это все-таки аванс. Самое тяжелое начинается на следующем этапе, когда надо будет говорить с федеральным центром. Потому что, ну, вы это уже четко поняли, в нашей стране жизнь человека зависит, в первую очередь, от президента и дальше от губернатора, либо от мэра. У губернаторов и мэров сейчас тяжелейшая ситуация, потому что законы их обложили так, что шаг влево шаг вправо - тюремная статья. То есть нам надо несколько поменять законодательную базу, чтоб дать возможность губернаторам выполнять свои обещания, привлекать деньги на территории, и дать возможность людям почувствовать изменение жизни к лучшему. Поэтому сейчас очень важно, что заседания Госсовета стали проходить в новом формате, когда федеральные министры, когда люди, возглавляющие разные комитеты в Госдуме, могут услышать губернаторов, понять, что нужно для территорий и вырабатывать совместные подходы, совместные решения.

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