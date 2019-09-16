"Надо создавать постоянные условия для врачей": Радий Хабиров дал наказ главам муниципалитетов

Во время оперативного совещания в правительстве Башкирии была затронута актуальная тема нехватки врачей в медицинских учреждениях в республике, сообщает сайт Newsbash.ru.





И.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин отметил, что за последние 9 месяцев динамика начала улучшаться, укомплектованность выросла до 96%. Глава ведомства также коснулся вопроса заработной платы медиков. Так чиновник отметил, что выросла минимальная зарплата врача-специалиста с 13 тысяч до 17 тысяч рублей, оклад составляет 60% от общей суммы.

— Благодаря работе Минздрава Башкирии и руководителей университетов, глав муниципалитетов, нам удалось динамику остановить и поднять. Как мне кажется, если человеку в муниципалитете дать землю, он дом построит и осядет. А если осядет, там и семья пойдет, и он будет работать. Если окружить вниманием врачей и учителей, все будет хорошо. Самое главное – удержать то, что есть. Надо создавать постоянные условия для врачей, — заявил Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram