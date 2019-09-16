В Башкирии к 2024 году во всех муниципалитетах появятся бассейны

Избранный руководитель региона Радий Хабиров сообщил на странице своей социальной сети, что в правительстве нашли ряд решений, как запустить строительство бассейнов в Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Обсудили на стройчасе острую проблему. У нас в 16 муниципалитетах нет ни одного бассейна. Обеспеченность ими у нас - всего 15%. Плаванием занимаются более 7000 человек, но запрос значительно выше», – сообщил он.

«Чтобы это нехитрое для 21-го века достижение цивилизации было доступно не только в крупных городах. К 2024-му году задача будет решена», – заявил врио.

При этом Радий Хабиров отметил, что в шести районах строительство уже ведется, планируется построить еще 16.