В Башкирии к 2024 году во всех муниципалитетах появятся бассейны
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Избранный руководитель региона Радий Хабиров сообщил на странице своей социальной сети, что в правительстве нашли ряд решений, как запустить строительство бассейнов в Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Обсудили на стройчасе острую проблему. У нас в 16 муниципалитетах нет ни одного бассейна. Обеспеченность ими у нас - всего 15%. Плаванием занимаются более 7000 человек, но запрос значительно выше», – сообщил он.При этом Радий Хабиров отметил, что в шести районах строительство уже ведется, планируется построить еще 16.
«Чтобы это нехитрое для 21-го века достижение цивилизации было доступно не только в крупных городах. К 2024-му году задача будет решена», – заявил врио.
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