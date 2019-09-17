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Вячеслав Пятков, возглавлявший Совет по межконфессиональным отношениям, уходит в отставку

Добавлено: 17.09.19
Просмотров: 30
Рубрика: Политика
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Вячеслав Пятков, возглавлявший Совет по межконфессиональным отношениям, уходит в отставку

Глава Совета по межконфессиональным отношениям при главе Башкирии Вячеслав Пятков покинут свое кресло, сообшает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, это произойдет сегодня, после пленума муфтиев республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сам Пятков эту информацию не подтвердил и не опроверг, заявив, что обо всем объявит после пленума, где должны выбрать кандидатов на должность председателя Духовного управления мусульман республики.
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