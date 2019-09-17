Вячеслав Пятков, возглавлявший Совет по межконфессиональным отношениям, уходит в отставку

Глава Совета по межконфессиональным отношениям при главе Башкирии Вячеслав Пятков покинут свое кресло, сообшает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на информированный источник.



По информации издания, это произойдет сегодня, после пленума муфтиев республики, сообщает сайт Newsbash.ru.



Сам Пятков эту информацию не подтвердил и не опроверг, заявив, что обо всем объявит после пленума, где должны выбрать кандидатов на должность председателя Духовного управления мусульман республики.

Читать еще...



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram