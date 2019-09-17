Владимир Барабаш назначен председателем Совета по правам человека
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Предприниматель Владимир Барабаш, который участвовал в выборах главы Башкирии, назначен председателем Совета по правам человека развитию институтов гражданского общества, сообщает сайт Newsbash.ru.
Заместителем господина Барабаша стал юрист Вадим Беляков. Другой экс-кандидат на должность главы республики — юрист Зульфия Гайсина — ответственный секретарь организации.
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил членам совета, что ему неоднократно предлагали создать СПЧ, но он сомневался, понимая, что в его состав войдут «сложные для власти люди». Глава региона выразил надежду, что совет будет обращать внимание на «сложные случаи нарушения прав человека» и предлагать законодательные инициативы.
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