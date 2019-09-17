Владимир Барабаш назначен председателем Совета по правам человека

Предприниматель Владимир Барабаш, который участвовал в выборах главы Башкирии, назначен председателем Совета по правам человека развитию институтов гражданского общества, сообщает сайт Newsbash.ru.





Заместителем господина Барабаша стал юрист Вадим Беляков. Другой экс-кандидат на должность главы республики — юрист Зульфия Гайсина — ответственный секретарь организации.

В данные минуты в здании минсельхоза Башкирии проходит первое заседание СПЧ. Всего в его состав вошли 36 человек.Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил членам совета, что ему неоднократно предлагали создать СПЧ, но он сомневался, понимая, что в его состав войдут «сложные для власти люди». Глава региона выразил надежду, что совет будет обращать внимание на «сложные случаи нарушения прав человека» и предлагать законодательные инициативы.