Инаугурация Хабирова пройдет без помпезности, приемов и концертов
19 сентября Радий Хабиров принесет присягу и официально вступит в должность главы Башкирии. Церемония пройдет в Доме Госсобрания. По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, большого количества не ожидается, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Обстановка планируется рабочая, без помпезности, приемов, концертов, большого числа приглашенных лиц из других регионов. Запланировано участие полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и представителей общественности. Минимум выступлений и максимум конкретики. Это в полной мере соответствует деловому настрою Главы», — объяснил председатель Госсобрания-Курултая Башкирии.Также Толкачев уточнил, что вступление в должность руководителя региона означает сложение полномочий правительства.
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