В Башкирии прошла церемония инаугурации Радия Хабирова

Сегодня в Уфе проходит церемония вступления в должность Главы Башкортостана Радия Хабирова. По итогам выборов свои голоса действующему руководителю республики отдали 82,02 процента избирателей Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.



Официальные итоги выборов еще раз зачитала председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко. Она вручила Радию Хабирову удостоверение главы Башкортостана. Во время церемонии инаугурации глава региона принял присягу, текст которой закреплен в Конституции республики.

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Башкортостана верно служить многонациональному народу Республики Башкортостан, укреплять и защищать ее государственность, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Башкортостана, гарантировать права и свободы человека и гражданина», — произнес Радий Хабиров.





Клятва была произнесена на двух государственных языках республики — русском и башкирском. С этого момента Радий Хабиров официально вступил в должность главы региона.

В церемонии инаугурации принимают участие полпред президента России в ПФО Игорь Комаров, первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов, экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, депутаты Госсобрания, члены правительства, главы муниципалитетов, представители общественности. По Конституции Башкортостана высшее должностное лицо республики наделено широким перечнем полномочий, среди которых представление региона в отношениях с Президентом России и федеральными органами власти, формирование правительства, контроль за исполнением законов, издание указов и распоряжений, исполнение которых обязательно на территории всей республики. Глава Башкортостана также возглавляет исполнительную ветвь власти.



С момента официального вступления в должность Радия Хабирова правительство республики ушло в отставку.

Читать еще...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram