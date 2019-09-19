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Правительство Башкирии ушло в отставку, новый состав будет сформирован в течение месяца

Добавлено: 19.09.19
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Рубрика: Политика
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Правительство Башкирии ушло в отставку, новый состав будет сформирован в течение месяца

Правительство Башкирии сегодня, после церемонии вступления в должность главы республики Радия Хабирова ушло в отставку. Новый состав кабинета будет сформирован в течение месяца. Такое поручение отдал сегодня на церемонии инаугурации господин Хабиров. Он заявил, что это будет «правительство развития», сообщает сайт Newsbash.ru.


Задачей нового кабинета будет привлечение крупных инвестиций в регион и вхождение в пятерку лидеров национального инвестиционного рейтинга, отметил он.

В Башкирии прошла церемония инаугурации Радия Хабирова

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Параметры программы до 2024 года, о которой рассказал Радий Хабиров, предусматривают, в частности, рост средней зарплаты в полтора раза, ликвидацию дефицита врачей и сельских учителей, перевод школ на одну смену за счет строительства новых 60 школ, открытие 12 новых полилингвальных школ, строительство крытого футбольного стадиона, училища олимпийского резерва, центров волейбола, гимнастики, спортивной борьбы, открытие 40 сельских домов культуры, археологического парка «Древняя Уфа» и музея под открытым небом «Атайсал – земля предков» памяти известного ученого, археолога Нияза Мажитова, создание геопарка «Торатау» и его включение в глобальную сеть ЮНЕСКО.

Объем инвестиций должен вырасти до 450 млрд руб. в год, кроме того, планируется открыть минимум две особые экономические зоны с объемом инвестиций 50 млрд руб., развернуть восемь зарубежных представительств республики.

К 2024 году в республике должна быть решена проблема обманутых дольщиков (эти сроки уже неоднократно сдвигались), отремонтировано 3 тыс. домов и 15 тыс. подъездов, ежегодно благоустроено по 4 тыс. дворов.

Экологический блок программы выглядит очень лаконично: предусматривает санацию территории «Уфахимпрома», удвоение числа газовых заправок, строительство новых полигонов и мусосортировочных комплексов.
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