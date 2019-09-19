Правительство Башкирии ушло в отставку, новый состав будет сформирован в течение месяца
Правительство Башкирии сегодня, после церемонии вступления в должность главы республики Радия Хабирова ушло в отставку. Новый состав кабинета будет сформирован в течение месяца. Такое поручение отдал сегодня на церемонии инаугурации господин Хабиров. Он заявил, что это будет «правительство развития», сообщает сайт Newsbash.ru.
Задачей нового кабинета будет привлечение крупных инвестиций в регион и вхождение в пятерку лидеров национального инвестиционного рейтинга, отметил он.
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Объем инвестиций должен вырасти до 450 млрд руб. в год, кроме того, планируется открыть минимум две особые экономические зоны с объемом инвестиций 50 млрд руб., развернуть восемь зарубежных представительств республики.
К 2024 году в республике должна быть решена проблема обманутых дольщиков (эти сроки уже неоднократно сдвигались), отремонтировано 3 тыс. домов и 15 тыс. подъездов, ежегодно благоустроено по 4 тыс. дворов.
Экологический блок программы выглядит очень лаконично: предусматривает санацию территории «Уфахимпрома», удвоение числа газовых заправок, строительство новых полигонов и мусосортировочных комплексов.
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