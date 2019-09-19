Радий Хабиров озвучил программу развития Башкирии на предстоящие 5 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров на инаугурации сообщил о своих планах на ближайшие пять лет, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Между собой мы называем их первой пятилеткой развития и ставим задачу: за эти годы республика должна войти в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям: человеческого потенциала, комфортной среде для жизни, экономического роста, инвестициям и инфраструктуре. Мы меняем саму экономическую стратегию: от экономики потребления к экономике развития. И мы хотим получить очень четкие и осязаемые результаты этой пятилетки: у нас должна снизиться смертность, увеличиться рождаемость, а уровень жизни должен улучшиться настолько, что люди поедут в республику, а не уедут из республики», – заявил он.

«Сейчас численность жителей Башкирии ежегодно снижается, но мы зададим обратный тренд. К 2024 году нас будет не менее 4,1 млн человек. Для этого в первую очередь мы вплотную займёмся проблемами здравоохранения, полностью закроем кадровый дефицит. Мы модернизируем систему образования, построим и отремонтируем в течение пяти лет 50 детских садов и 60 школ почти на 60 тысяч мест. Не потерпим никакой дискриминации к людям, нуждающимся в особой социальной защите. Построим республиканский реабилитационный центр для особенных подростков, центр для взрослых», – сказал Хабиров.

В число проблем, над которыми планируется поработать, глава выделил снижение численности населения.