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Муртаза Рахимов назвал Рустэма Хамитова "черным пятном в истории башкирского народа"

Добавлено: 19.09.19
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Рубрика: Политика
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Муртаза Рахимов назвал Рустэма Хамитова "черным пятном в истории башкирского народа"

Сегодня, 19 сентября, прошла инаугурация Радия Хабирова на пост главы Башкирии. На дорогах Уфы много полицейских, а возле Белого дома в центре Уфы крутятся журналисты, сообщает сайт Newsbash.ru.


Наши коллеги из издания деловой электронной газеты «Бизнес Online» встретили в коридоре первого президента республики Муртазу Рахимова, который резко и смело высказался о предыдущем руководителе Башкирии — Рустэме Хамитове.

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— Сегодня действительно большое событие. Наконец-то правительство правильно поступило, а то за 8 лет человек разрушил всю систему, которая была отработана. В целом [Радий Хабиров] достойный руководитель башкирского народа. Я этому очень рад и поддерживаю его. Симпатичный руководитель, молодой. Хамитов был черным пятном в истории башкирского народа. Непонятно, как он стал хозяином [республики]. Сейчас уже трудно сказать. Я предлагал другого, Сергея Тимофеевича (Пашина. — Прим. ред[/i].) из «Газпрома». Хозяйственник должен быть. А он же [Хамитов] занимался только экологией, больше ничего не знает. Разложил всю Башкирию, выстрелился из системы у нас. Так что [смена руководителя региона] — большое событие», — рассказал Рахимов нашим коллегам.
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