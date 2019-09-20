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Как проходила церемония инаугурации Радия Хабирова

Добавлено: 20.09.19
Просмотров: 130
Рубрика: Политика
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Как проходила церемония инаугурации Радия Хабирова

19 сентября, в Доме Государственного собрания – Курултая РБ состоялась торжественная церемония вступления в должность Главы Республики Башкортостан. Среди гостей инаугурации: первый президент Муртаза Рахимов, экс-руководитель региона Рустэм Хамитов, Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и многие другие.


Как отметил Константин Толкачев в ходе выступления, этот день – важное политическое событие, сказав, что многонациональный народ Башкортостана оказал доверие истинному патриоту Родины – Радию Хабирову. Первой выступающей на торжественной церемонии стала Илона Макаренко, председатель ЦИК РБ, которая озвучила результаты голосования, а также вручила новому руководителю республики удостоверение Главы Башкирии.

В Башкирии прошла церемония инаугурации Радия Хабирова

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В Башкирии прошла церемония инаугурации Радия Хабирова
— В выборах приняли участие 2 миллиона 189 тысяч избирателей, что составляет 71,8% от числа включенных в списки избирателей. За Радия Фаритовича Хабирова проголосовали 1 миллион 794 тысячи избирателей или 82,02% от числа проголосовавших. ЦИК РБ признала выборы Главы Республики Башкортостан состоявшимися и действительными. Позвольте мне вручить вам удостоверение, — сказала Илона Макаренко.
После этого последовало принесение присяги, которое прозвучало на двух государственных языках – башкирском и русском. Далее – подписание текстов и звучание гимнов. Первым поздравить Радия Хабирова с вступлением в должность удостоился Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.
— Республика Башкортостан официально обрела нового Главу. И вам, Радий Фаритович, в ближайшие 5 лет люди доверили право представлять их интересы, решать проблемы и улучшать жизнь. Результаты и ход голосования не оставляют сомнений. Победа Радия Фаритовича неоспорима и заслужена. Теперь вам необходимо развивать позитивные изменения, выводить регион на новый рубеж. Я убежден, что власти республики сделают все возможное, чтобы достичь поставленных в указе президента целей. И жизнь людей в Башкортостане будет становиться лучше. В добрый путь, — отметил Игорь Анатольевич. 
Следом за трибуну встал новый Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он заявил, что первое его действие в новой должности – подписание указа о стратегическом направлении социально-экономического развития республики до 2025 года. Руководитель региона отметил, что первостепенная задача правительства – это исполнение майских указов Владимира Путина. Программа Радия Хабирова получила название «Первая пятилетка развития».


— Мы ставим себе амбициозную задачу. За эти годы республика должна войти в число регионов-лидеров по пяти ключевым направлениям: человеческий потенциал, комфортная среда для жизни, экономический рост, инвестиции и инфраструктура. Мы меняем саму экономическую стратегию, переходя от экономики потребления к развитию. У нас должна снизиться смертность, увеличиться рождаемость, а уровень жизни вырасти настолько, что люди поедут в республику, а не из нее. К 2024 году нас будет не менее 4 миллионов 100 тысяч человек, — выступление прервалось аплодисментами. — Для этого вплотную займемся проблемами здравоохранения, модернизируем систему образования.Чтобы осуществить это, нам нужна крепкая экономика. Сильная экономическая база необходима, чтобы победить бедность. В указе подробно изложены все показатели, приведены конкретные цифры. Я остановился на основных позициях нашей стратегической и в то же время простой программы. Впереди 5 лет напряженной работы. Я буду трудиться, как трудились мои отец и мама. Буду требователен к себе и к тем, кто выбрал профессию жить для других. Мы обязательно справимся.
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