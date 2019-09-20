Азат Фаттахов назначен председателем Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ
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Распоряжением Главы Башкирии Радия Хабирова председателем Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ назначен Азат Фаттахов. Об этом сообщается на официальном сайте Главы Башкирии.
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