Азат Фаттахов назначен председателем Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ

Распоряжением Главы Башкирии Радия Хабирова председателем Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ назначен Азат Фаттахов. Об этом сообщается на официальном сайте Главы Башкирии.



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Другим распоряжением Радия Хабирова Вячеслав Пятков освобожден от должности председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.