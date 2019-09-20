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Азат Фаттахов назначен председателем Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ

Добавлено: 20.09.19
Просмотров: 62
Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Азат Фаттахов назначен председателем Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ

Распоряжением Главы Башкирии Радия Хабирова председателем Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе РБ назначен Азат Фаттахов. Об этом сообщается на официальном сайте Главы Башкирии.

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Другим распоряжением Радия Хабирова Вячеслав Пятков освобожден от должности председателя Совета по государственно-конфессиональным отношениям при Главе Башкирии по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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