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Лилия Гумерова будет представлять Башкортостан в Совете Федерации

Добавлено: 20.09.19
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Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Лилия Гумерова будет представлять Башкортостан в Совете Федерации

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ, которым наделил Лилию Гумерову полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя в Совете Федерации от Башкортостана. Об этом сообщается на сайте главы региона.


Гумерова Лилия Салаватовна родилась 16 декабря 1972 года в Учалах. Окончила Башкирский государственный педагогический институт, Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

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Трудовую деятельность начала в 1994 году в средней школе № 10 г. Учалы, где работала педагогом-психологом.

В 2001–2005 годах – специалист 1 категории, и.о. заведующего информационно-аналитическим отделом, заместитель начальника отдела по работе с населением и кадрами, начальник информационно-аналитического отдела, заместитель главы администрации г. Учалы и Учалинского района Республики Башкортостан по социальным вопросам.

В 2006–2007 годах – заместитель главы администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан по социальным вопросам и кадрам.

В 2007–2010 годах – заведующая отделом социального развития, здравоохранения, труда и занятости населения Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2010–2011 годах – Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Башкортостан.

В 2011–2012 годах – заместитель председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан.

В 2012–2014 годах – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

В 2014–2016 годах – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представитель в Совете Федерации Федерального Собрания России от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан.

С 2016 года – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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