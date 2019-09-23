Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров пообещал «фатальные» последствия чиновникам за нескошенную траву в муниципалитетах

Радий Хабиров пообещал «фатальные» последствия чиновникам за нескошенную траву в муниципалитетах

Добавлено: 23.09.19
Просмотров: 56
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров пообещал «фатальные» последствия чиновникам за нескошенную траву в муниципалитетах

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня пообещал «фатальные» последствия чиновникам, отвечающим за содержание дорог в муниципалитетах, особенно если вдоль этих дорог на въезде не скошена трава, сообщает сайт Newsbash.ru.


Как следовало из хода оперативного совещания в правительстве, критика была адресована в том числе сити-менеджеру Уфы Ульфату Мустафину и главе госкомтранса Тимуру Мухаметьянову.

"Давайте подключайте сегодня вечером": Радий Хабиров о подаче тепла в Башкирии

Читайте также:

"Давайте подключайте сегодня вечером": Радий Хабиров о подаче тепла в Башкирии
Господин Хабиров сообщил, что вчера на въезде в Уфу со стороны поселка Нагаево заметил мусор и нескошенную траву.
«Вам не стыдно? В некоторые города заезжать страшно! Заезд в город — это ключевая история»,— заявил он. Обращаясь к Тимуру Мухаметьянову, он поручил «разорвать цепочку дружбанов», по которой в регионе распределяются контракты на содержание дорог. «У нас УДХ (ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан») заказывает, расторговывает, контролирует (содержание дорог). А, может, нам эту цепочку дружбанов разорвать?» — призвал он. «Каждый мой выезд будет фатален и для вас, и для УДХ»,— пообещал следом глава региона председателю госкомтранса, добавив, что «кто-то торговать должен, кто-то — контролировать». Впредь каждое такое совещание он пообещал завершать выговором, а «после двух выговоров — до свидания».
Читать еще...

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
«Там уже сено вы начали выращивать, кажется»: Хабиров возмутился качеством содержания дорог в Уфе
Политика
«Там уже сено вы начали выращивать, кажется»: Хабиров возмутился качеством содержания дорог в Уфе
Радий Хабиров усмотрел в действиях Гостранса уголовную историю
Политика
Радий Хабиров усмотрел в действиях Гостранса уголовную историю
В Архангельском районе инвалид без рук и ног получил штраф за заросший огород
Общество
В Архангельском районе инвалид без рук и ног получил штраф за заросший огород
Радий Хабиров потребовал от глав муниципалитетов предоставить график отсыпки гравием дорог к жилым домам
Политика
Радий Хабиров потребовал от глав муниципалитетов предоставить график отсыпки гравием дорог к жилым домам
Радий Хабиров о коммунальной ситуации в Уфе: "Вдоль дорог грязь толщиной не менее 10 сантиметров"
ЖКХ
Радий Хабиров о коммунальной ситуации в Уфе: "Вдоль дорог грязь толщиной не менее 10 сантиметров"
В Башкирии содержание некоторых дорог переложат на водителей большегрузов
Экономика
В Башкирии содержание некоторых дорог переложат на водителей большегрузов
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
На содержание автодорог в трех районах Башкирии направят 276,3 млн рублей
Экономика
На содержание автодорог в трех районах Башкирии направят 276,3 млн рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: