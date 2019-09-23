Радий Хабиров пообещал «фатальные» последствия чиновникам за нескошенную траву в муниципалитетах
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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня пообещал «фатальные» последствия чиновникам, отвечающим за содержание дорог в муниципалитетах, особенно если вдоль этих дорог на въезде не скошена трава, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как следовало из хода оперативного совещания в правительстве, критика была адресована в том числе сити-менеджеру Уфы Ульфату Мустафину и главе госкомтранса Тимуру Мухаметьянову.
«Вам не стыдно? В некоторые города заезжать страшно! Заезд в город — это ключевая история»,— заявил он. Обращаясь к Тимуру Мухаметьянову, он поручил «разорвать цепочку дружбанов», по которой в регионе распределяются контракты на содержание дорог. «У нас УДХ (ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан») заказывает, расторговывает, контролирует (содержание дорог). А, может, нам эту цепочку дружбанов разорвать?» — призвал он. «Каждый мой выезд будет фатален и для вас, и для УДХ»,— пообещал следом глава региона председателю госкомтранса, добавив, что «кто-то торговать должен, кто-то — контролировать». Впредь каждое такое совещание он пообещал завершать выговором, а «после двух выговоров — до свидания».Читать еще...
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