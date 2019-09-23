«Переверните там все»: Радий Хабиров поручил правительству разобраться со стоками в Стерлитамаке
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Глава Башкирии Радий Хабиров дал правительству региона срок в две недели, чтобы разобраться с ситуацией сточных труб в Стерлитамаке, сообщает сайт Newsbash.ru.
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