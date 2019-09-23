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«Переверните там все»: Радий Хабиров поручил правительству разобраться со стоками в Стерлитамаке

Добавлено: 23.09.19
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Рубрика: Политика
Теги: Стерлитамакский район
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«Переверните там все»: Радий Хабиров поручил правительству разобраться со стоками в Стерлитамаке

Глава Башкирии Радий Хабиров дал правительству региона срок в две недели, чтобы разобраться с ситуацией сточных труб в Стерлитамаке, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Мне недавно показали видео, что происходит со сточными водами в Стерлитамаке. Это волосы дыбом. <…> Я поручаю вам создать межведомственную рабочую группу с выездом в Стерлитамак. Переверните там все. Разберитесь, чья вина. То, что я видел, - на трубах и на стоках не написано, чья это (труба – прим. автора), - но судя по тому, что мне докладывают коллеги, довольно большой объем идет от «Башкирской содовой компании». Разберитесь. Прекратите это. В случае нанесения вреда, надо наказывать. Я даю вам две недели», - сказал Хабиров.
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