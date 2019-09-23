"Я вижу здесь только одно — снюхачество и коррупционные схемы": Радий Хабиров о пассажирских перевозках
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Глава Башкирии Радий Хабиров предположил о существовании коррупционных схем в пассажирских перевозках в республике. Об этом он заявил на оперативном совещании в Правительстве региона, сообщает сайт Newsbash.ru.
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