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"Я вижу здесь только одно — снюхачество и коррупционные схемы": Радий Хабиров о пассажирских перевозках

Добавлено: 23.09.19
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Рубрика: Политика
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"Я вижу здесь только одно — снюхачество и коррупционные схемы": Радий Хабиров о пассажирских перевозках

Глава Башкирии Радий Хабиров предположил о существовании коррупционных схем в пассажирских перевозках в республике. Об этом он заявил на оперативном совещании в Правительстве региона, сообщает сайт Newsbash.ru
"Я-то предлагал один раз навалиться и сделать все нормально": Хабиров пpoкoмментиpoвал cитуацию co cвалками в Башкиpии

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«Благодаря терминалу, который мы ввели в транспорте по всей республике, у нас появилась картина прозрачности денег полная. В 2018 году «Башавтотранс» уплатил 600 миллионов налогов. При этом эта компания осуществляет 15% от всех перевозок, а все остальные перевозчики заплатили 11 миллионов рублей. Обращаюсь к мэру Уфы и председателю Госкомитета по транспорту, если вы придете в конце года и покажете мне, что коммерсанты платят 11 миллионов рублей, то я буду ставить вопрос о вашей состоятельности. Я вижу здесь только одно — снюхачество и коррупционные схемы. Власть в состоянии подавить все, а если нет, то это однозначно коррупционеры схемы. В конце года я хочу видеть другие цифры. Не испытывайте мое терпение», — подытожил Радий Хабиров.
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