В Башкирии могут попрощаться с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой»
С одним из мусорных регоператоров Башкирии могут попрощаться, если он за месяц не исправит недоработки, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров сообщил, что компания «Дюртюлимелиоводстрой» — регоператор по зонам №2 и №4+, должна за 30 дней (с 18 сентября) устранить выявленные замечания.
Читайте также:"Я-то предлагал один раз навалиться и сделать все нормально": Хабиров пpoкoмментиpoвал cитуацию co cвалками в Башкиpии
Ранее от некоторых источников поступала информация, что компания находится под угрозой банкротства. Представитель регоператора ее не подтверждал, так же как отказывались от комментариев по этому вопросу в Минэкологии Башкирии.
Замминистра природопользования и экологии Нияз Фазылов сегодня доложил руководству региона, что компания начала постепенно гасить накопленные долги и закупать технику. Ежедневно ее руководство отчитывается перед министерством о том, какие меры принимает для решения проблем.
«Мы не можем бесконечно топать ногами, требовать от них убирать. С нашей стороны тоже должна быть поддержка по платежам, потому что платежи они собирают совсем маленькие. Надо просмотреть, какие инвестиционные планы у наших регоператоров. До конца года мы должны определиться, с кем из них мы идем дальше. Если в этом году мы учились, получали ошибки, то в следующем году мы должны работать ровно», — добавил руководитель региона.