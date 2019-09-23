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В Башкирии могут попрощаться с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой»

Добавлено: 23.09.19
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Рубрика: Политика
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В Башкирии могут попрощаться с регоператором «Дюртюлимелиоводстрой»

С одним из мусорных регоператоров Башкирии могут попрощаться, если он за месяц не исправит недоработки, сообщает сайт Newsbash.ru.


Сегодня на оперативном совещании в правительстве глава региона Радий Хабиров сообщил, что компания «Дюртюлимелиоводстрой» — регоператор по зонам №2 и №4+, должна за 30 дней (с 18 сентября) устранить выявленные замечания.

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Напомним, в зону ответственности оператора входят Агидель, Нефтекамск, Аскинский, Балтачевский, Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский районы.

Ранее от некоторых источников поступала информация, что компания находится под угрозой банкротства. Представитель регоператора ее не подтверждал, так же как отказывались от комментариев по этому вопросу в Минэкологии Башкирии.

Замминистра природопользования и экологии Нияз Фазылов сегодня доложил руководству региона, что компания начала постепенно гасить накопленные долги и закупать технику. Ежедневно ее руководство отчитывается перед министерством о том, какие меры принимает для решения проблем.
﻿«У меня нет задачи кого-то выгонять, я всегда готов работать с любым, кто хочет работать, — сказал Хабиров. – Но если они не исправятся в течение этого срока, значит, мы идем на жесткие меры». Также руководитель республики обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость поддержки всех регоператоров.

«Мы не можем бесконечно топать ногами, требовать от них убирать. С нашей стороны тоже должна быть поддержка по платежам, потому что платежи они собирают совсем маленькие. Надо просмотреть, какие инвестиционные планы у наших регоператоров. До конца года мы должны определиться, с кем из них мы идем дальше. Если в этом году мы учились, получали ошибки, то в следующем году мы должны работать ровно», — добавил руководитель региона.

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