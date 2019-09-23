Радий Хабиров проведет совещание по вопросам подачи тепла в жилые дома
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Глава Башкирии Радий Хабиров проведет экстренное оперативное совещание по вопросам подключения жилого фонда республики к отоплению. Об этом сообщил источник из Администрации руководителя региона. Собеседник сказал, что мероприятие пройдет сегодня, 23 сентября в 21:00.
«К тем, кто не выполнит задачу вовремя, будут применены соответствующие меры», - рассказал источник.
«Поставил задачу сегодня до 20:00 подключить отопление по всей республике. Если где-то не подключили, писать сюда», - обратился он к своим читателям.Напомним, сегодня во время оперативного совещаний Радий Хабиров велел ускорить сроки подключения жилых домов к отоплению.
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