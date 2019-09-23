Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров проведет совещание по вопросам подачи тепла в жилые дома

Радий Хабиров проведет совещание по вопросам подачи тепла в жилые дома

Добавлено: 23.09.19
Просмотров: 88
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Загрузка...
Радий Хабиров проведет совещание по вопросам подачи тепла в жилые дома

Глава Башкирии Радий Хабиров проведет экстренное оперативное совещание по вопросам подключения жилого фонда республики к отоплению. Об этом сообщил источник из Администрации руководителя региона. Собеседник сказал, что мероприятие пройдет сегодня, 23 сентября в 21:00.


«К тем, кто не выполнит задачу вовремя, будут применены соответствующие меры», - рассказал источник.

"Давайте подключайте сегодня вечером": Радий Хабиров о подаче тепла в Башкирии

Читайте также:

"Давайте подключайте сегодня вечером": Радий Хабиров о подаче тепла в Башкирии
Ранее Радий Хабиров в соцсетях обратился к жителям Башкирии с просьбой по данному вопросу.


«Поставил задачу сегодня до 20:00 подключить отопление по всей республике. Если где-то не подключили, писать сюда», - обратился он к своим читателям. 
Напомним, сегодня во время оперативного совещаний Радий Хабиров велел ускорить сроки подключения жилых домов к отоплению. 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Радий Хабиров призвал чиновников к партнёрству со своими жителями
Политика
Радий Хабиров призвал чиновников к партнёрству со своими жителями
Радий Хабиров заявил, что совещание по здравоохранению он проведет "без камер"
Политика
Радий Хабиров заявил, что совещание по здравоохранению он проведет "без камер"
"Давайте подключайте сегодня вечером": Радий Хабиров о подаче тепла в Башкирии
Политика
"Давайте подключайте сегодня вечером": Радий Хабиров о подаче тепла в Башкирии
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Хабиров призвал жителей Башкирии писать ему о некачественном ремонте дворов
Политика
Хабиров призвал жителей Башкирии писать ему о некачественном ремонте дворов
Радий Хабиров поручил закупить технику для борьбы с пылью в летний период
Политика
Радий Хабиров поручил закупить технику для борьбы с пылью в летний период
Радий Хабиров намерен встретиться с районными «бизнес-шерифами»
Политика
Радий Хабиров намерен встретиться с районными «бизнес-шерифами»
Радий Хабиров поручил главам администраций усилить профилактику по предупреждению пожаров
Политика
Радий Хабиров поручил главам администраций усилить профилактику по предупреждению пожаров
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: