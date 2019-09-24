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Главы городов и районов Башкирии не сдали экзамен по оперативному включению отопления

Добавлено: 24.09.19
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Рубрика: Политика
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Главы городов и районов Башкирии не сдали экзамен по оперативному включению отопления

Руководитель Башкирии Радий Хабиров «поставил двойки» всем своим подчиненным, которые «не сдали экзамен» на оперативные действия в экстренной ситуации. Утром на оперативном совещании в правительстве РБ г-н Хабиров потребовал от ответственных чиновников и руководителей муниципалитетов включить отопление по всей республике, а уже вечером вызвал для отчета, чтобы понять, кто не справился с его поручением, сообщает сайт Newsbash.ru.


Любопытно, что башкирские чиновники впервые получили столь быструю «головомойку». Ранее по вечерам их для отчетов в Белый дом не вызывали, и столь масштабных «тайных вечерь», так, чтобы присутствовало все руководители РБ, не проводили.

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- Мне любопытно было посмотреть, насколько оперативно вы готовы действовать в экстренной ситуации, - обратился г-н Хабиров к представителям министерств и ведомств, а также руководителям ресурсоснабжающих организаций. Экзамен вы сегодня не сдали, все получили двойки. Потому что не подключили к отоплению довольно большой процент объектов. Это происходит потому, что не до конца проживаете эту историю.
Напомним, в республике резко испортилась погода - температура на градусниках опустилась до плюс восьми градусов, а в некоторых районах даже выпал снег, и в течение недели потепления не ожидается. Глава региона пообещал отслеживать, поступает ли тепло в дома с помощью системы «Инцидент», регистрирующей жалобы жителей в социальных сетях. И опубликовал в соцсетях обращение к жителям Башкортостана с просьбой сообщать ему в «личку», есть ли тепло в их домах.

В итоге из 18 тысяч многоквартирных домов включили теплоснабжение в 15,6 тысячах, а из 4347 социальных объектов уже обогревается 4035. Без тепла пока остаются 10 учреждений здравоохранения и 122 школы.
- В оставшиеся 2,4 тысячи домов тепло будет подано в ближайшие дни, - сообщил вице-премьер РБ Борис Беляев. - По социальным объектам вопрос будет решён в течение двух суток.
– Коллеги, прошу завершить эту работу, - вновь потребовал Радий Хабиров. - Она очень ответственная. Когда человек мёрзнет, отопление надо включать.

Глава Башкортостана поручил в течение суток подключить подавляющее большинство остающихся без тепла домов и учреждений, а также организовать в ближайшие дни круглосуточное дежурство коммунальных служб для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

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