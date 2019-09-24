Главы городов и районов Башкирии не сдали экзамен по оперативному включению отопления
Руководитель Башкирии Радий Хабиров «поставил двойки» всем своим подчиненным, которые «не сдали экзамен» на оперативные действия в экстренной ситуации. Утром на оперативном совещании в правительстве РБ г-н Хабиров потребовал от ответственных чиновников и руководителей муниципалитетов включить отопление по всей республике, а уже вечером вызвал для отчета, чтобы понять, кто не справился с его поручением, сообщает сайт Newsbash.ru.
Любопытно, что башкирские чиновники впервые получили столь быструю «головомойку». Ранее по вечерам их для отчетов в Белый дом не вызывали, и столь масштабных «тайных вечерь», так, чтобы присутствовало все руководители РБ, не проводили.
В итоге из 18 тысяч многоквартирных домов включили теплоснабжение в 15,6 тысячах, а из 4347 социальных объектов уже обогревается 4035. Без тепла пока остаются 10 учреждений здравоохранения и 122 школы.
Глава Башкортостана поручил в течение суток подключить подавляющее большинство остающихся без тепла домов и учреждений, а также организовать в ближайшие дни круглосуточное дежурство коммунальных служб для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.