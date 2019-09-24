Глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов ответил на критику Радия Хабирова
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Председатель госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов в ответ на критику главы Башкирии Радия Хабирова обещал усилить контроль над содержанием дорог, сообщает сайт Newsbash.ru.
Руководитель комитета сообщил, что в тот же день выехал на осмотр проблемных дорог.
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- Работы будут вестись по двум блокам - уборка, откос травы, ремонт, установка барьерных ограждений, стрижка кустов, а второе - усиление надзорного контроля профильных ведомств, - пообещал Мухаметьянов.Ранее сообщалось, что Радий Хабиров на оперативном совещании был возмущен состоянием дорог и заявил, что готов распрощаться с главой госкомтранса Башкирии Тимуром Мухаметьяновым, если ситуация не улучшится.
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