Глава госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов ответил на критику Радия Хабирова

Председатель госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов в ответ на критику главы Башкирии Радия Хабирова обещал усилить контроль над содержанием дорог, сообщает сайт Newsbash.ru.





Руководитель комитета сообщил, что в тот же день выехал на осмотр проблемных дорог.

- Работы будут вестись по двум блокам - уборка, откос травы, ремонт, установка барьерных ограждений, стрижка кустов, а второе - усиление надзорного контроля профильных ведомств, - пообещал Мухаметьянов.

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Тимур Мухаметьянов пообещал, что в работы по содержанию войдет уборка, ремонт, откос травы, установка барьеров, стрижка кустов, а также усиление контроля над профильными ведомствами.Ранее сообщалось, что Радий Хабиров на оперативном совещании был возмущен состоянием дорог и заявил, что готов распрощаться с главой госкомтранса Башкирии Тимуром Мухаметьяновым, если ситуация не улучшится.