Власти Уфы рассказали о готовности техники к зиме 2019-2020 года

В администрации Уфы на оперативном совещании начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов отчитался о готовности техники к этой зиме, сообщает сайт Newsbash.ru.





По информации докладчика, в эту зиму на городских улицах будут работать 422 единицы техники, которые ответственны за чистоту дорог площадью 20 млн квадратных метров.

Рустем Хамитов также отметил, что в декабре 2018 года в Уфе были дополнительно закуплены 39 единиц коммунальной техники, в 2019 году – 35 единиц, планируется приобрести еще 32 единицы техники и трактор.





«До наступления зимы уже не так далеко. Поездим, посмотрим готовность. Сегодня посмотрим Октябрьский, Калининский, Орджоникидзевский», — прокомментировал выступление мэр Уфы Ульфат Мустафин.



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