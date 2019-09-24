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Власти Уфы рассказали о готовности техники к зиме 2019-2020 года

Добавлено: 24.09.19
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Власти Уфы рассказали о готовности техники к зиме 2019-2020 года

В администрации Уфы на оперативном совещании начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов отчитался о готовности техники к этой зиме, сообщает сайт Newsbash.ru.


По информации докладчика, в эту зиму на городских улицах будут работать 422 единицы техники, которые ответственны за чистоту дорог площадью 20 млн квадратных метров.

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Рустем Хамитов также отметил, что в декабре 2018 года в Уфе были дополнительно закуплены 39 единиц коммунальной техники, в 2019 году – 35 единиц, планируется приобрести еще 32 единицы техники и трактор.


«До наступления зимы уже не так далеко. Поездим, посмотрим готовность. Сегодня посмотрим Октябрьский, Калининский, Орджоникидзевский», — прокомментировал выступление мэр Уфы Ульфат Мустафин. 

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