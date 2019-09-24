Власти Уфы рассказали о готовности техники к зиме 2019-2020 года
Комментарии (0)
Загрузка...
В администрации Уфы на оперативном совещании начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов отчитался о готовности техники к этой зиме, сообщает сайт Newsbash.ru.
По информации докладчика, в эту зиму на городских улицах будут работать 422 единицы техники, которые ответственны за чистоту дорог площадью 20 млн квадратных метров.
Читайте также:"11 лет в общежитии жил, но такого отвратительного не видел": Радий Хабиров потребовал "привести в чувство" ректора БашГУ
«До наступления зимы уже не так далеко. Поездим, посмотрим готовность. Сегодня посмотрим Октябрьский, Калининский, Орджоникидзевский», — прокомментировал выступление мэр Уфы Ульфат Мустафин.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Читайте также
Экономика
Коммунальную технику для Уфы закупят в «Кургандормаш»
Экономика
В УФАС Башкирии поступила жалоба на тендер на закупку уборочной техники для Уфы
Политика
Рустема Хамитова назначили начальником Управления коммунального хозяйства города Уфы
ЖКХ
На борьбу со снегом в Уфе закупят дополнительно 39 единиц техники
Политика
Радий Хабиров потребовал отчета о готовности снегоуборочной техники
Общество
В Уфе доля нелегальных перевозчиков составляет 42%
ЖКХ
В Уфе прошел смотр коммунальной техники
ЖКХ
Власти Уфы планируют дополнительно закупить спецтехнику на случай снежной зимы