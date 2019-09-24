В Башкирии представили единый логотип для всех видов общественного транспорта
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В рамках IV Международного форума «Транспорт Урала» председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов представил Главе Башкирии Радию Хабирову новый бренд «Транспорт Башкортостана». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству, сообщает сайт Newsbash.ru.
В рамках бренда «Транспорт Башкортостана» все виды транспорта республики будут оформлены в единой визуальной стилистике в ближайший год. Для этого разработан единый логотип для всех видов транспорта столицы. Логотип символизирует Тамгу – Башкирская тамга, визуально напоминающая «Т» (транспорт), вписана в элемент геолокации.
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