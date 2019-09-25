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В Салаватском районе одной из школ присвоили имя Артура Ахметханова

Добавлено: 25.09.19
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Рубрика: Политика
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе одной из школ присвоили имя Артура Ахметханова

Имя бывшего вице-премьера Башкирии, генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова, который скончался в мае от продолжительной болезни, присвоено общеобразовательной школе в селе Турналы Салаватского района республики, сообщает сайт Newsbash.ru.


Решение оформлено постановлением правительства Башкирии, которое 18 сентября подписал врио главы региона Радий Хабиров. На школе будет установлена мемориальная табличка. Все расходы покроет республиканский бюджет, следует из документа.

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Артур Ахметханов был другом Радия Хабирова. После его смерти глава региона подписал указ об увековечении памяти генерала. В рамках исполнения этого указа депутаты горсовета Уфы присвоили имя Артура Ахметханова одной из улиц в микрорайоне Колгуевский.

В 2005 по 2008 год Артур Ахметханов занимал должность замглавы МВД Башкирии, возглавлял милицию общественной безопасности. В 2008-2016 годах возглавлял МВД Северной Осетии-Алании. В октябре 2018 года, после назначения Радия Хабирова в регион, вернулся в Уфу, был назначен вице-премьером, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.

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